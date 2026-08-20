تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
التفسير: الزمر ٢٠:٣٩
الزمر
٢٠
٢٠:٣٩
لاكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ٢٠
لَـٰكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌۭ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌۭ مَّبْنِيَّةٌۭ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ ۖ وَعْدَ ٱللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ٢٠
لَٰكِنِ
ٱلَّذِينَ
ٱتَّقَوۡاْ
رَبَّهُمۡ
لَهُمۡ
غُرَفٞ
مِّن
فَوۡقِهَا
غُرَفٞ
مَّبۡنِيَّةٞ
تَجۡرِي
مِن
تَحۡتِهَا
ٱلۡأَنۡهَٰرُۖ
وَعۡدَ
ٱللَّهِ
لَا
يُخۡلِفُ
ٱللَّهُ
ٱلۡمِيعَادَ
٢٠
لكن الذين اتقوا ربهم -بطاعته وإخلاص عبادته- لهم في الجنة غرف مبنية بعضها فوق بعض، تجري مِن تحت غرفهم ومنازلهم الأنهار، وعدها الله عباده المتقين وعدًا متحققًا، لا يخلف الله الميعاد.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ
] بهڵام ئهو كهسانهی كه تهقوای خوای گهورهیان كردووه له بهههشتدا ژوورى بهرزى رازاوهیان بۆ ههیه، كه خشتێكى زێڕهو خشتێكى زیوهو ئهوهى نێوانیان میسكهو خۆڵهكهیشى زهعفهرانهو لهسهرووشیانهوه ژووری تر دروستكراوه، لهبهر ئهوهی بهههشت سهد پلهیهو پلهكان بهرهو سهرهوه ئهڕوات و تا بهرهو سهرهوه بڕوات نازو نیعمهتى باشترو خۆشترو چاكترى تیایه [
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
] له ژێر ئهو ژوورانهیشهوه جۆگهله ئاو ئهڕوات [
وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ (٢٠)
] ئهمه بهڵێنی خوای گهورهیه وه خوای گهوره بهڵێنی خۆی ئهباته سهرو وهعده خیلاف ناكات.