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التفسير: الزمر ٢:٣٩
الزمر
٢
٢:٣٩
انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ٢
إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ فَٱعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًۭا لَّهُ ٱلدِّينَ ٢
إِنَّآ
أَنزَلۡنَآ
إِلَيۡكَ
ٱلۡكِتَٰبَ
بِٱلۡحَقِّ
فَٱعۡبُدِ
ٱللَّهَ
مُخۡلِصٗا
لَّهُ
ٱلدِّينَ
٢
إنا أنزلنا إليك -أيها الرسول- القرآن يأمر بالحق والعدل، فاعبد الله وحده، وأخلص له جميع دينك.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
] ئهى محمد -
صلی الله علیه وسلم
- ئێمه ئهم قورئانه پیرۆزهمان بۆ تۆ دابهزاندووه كه ههرچی تیایه ههمووى حهقه له تهوحیدو ئیمان و شهرع و ههواڵ [
فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (٢)
] تۆش عیبادهتی خوای گهوره بكه به ئیخلاص و دڵسۆزی و نیازپاكیهوه.