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التفسير: الزمر ١٩:٣٩
الزمر
١٩
١٩:٣٩
افمن حق عليه كلمة العذاب افانت تنقذ من في النار ١٩
أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِى ٱلنَّارِ ١٩
أَفَمَنۡ
حَقَّ
عَلَيۡهِ
كَلِمَةُ
ٱلۡعَذَابِ
أَفَأَنتَ
تُنقِذُ
مَن
فِي
ٱلنَّارِ
١٩
أفمن وجبت عليه كلمة العذاب؛ باستمراره على غيِّه وعناده، فإنه لا حيلة لك -أيها الرسول- في هدايته، أفتقدر أن تنقذ مَن في النار؟ لست بقادر على ذلك.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ (١٩)
] ئایا كهسێك كه وشهی سزای خوای گهورهى بهسهردا جێگیرو جێبهجێ بووهو چهسپاوه وهكو ئیبلیس و كافران ئایا تۆ ئهتهوێ كهسانێكی ئاوا له ئاگری دۆزهخ ڕزگار بكهیت و هیدایهتیان بدهیت؟ كه پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- زۆر سوور بوو لهسهر ئهوهی كه خهڵكى ههموویان هیدایهت وهربگرن و ئیمان بێنن، واته: ههموویان ئیمان ناهێنن و هیدایهت وهرناگرن.