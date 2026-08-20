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التفسير: الزمر ١٨:٣٩
الزمر
١٨
١٨:٣٩
الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولايك الذين هداهم الله واولايك هم اولو الالباب ١٨
ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥٓ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمْ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَـٰبِ ١٨
ٱلَّذِينَ
يَسۡتَمِعُونَ
ٱلۡقَوۡلَ
فَيَتَّبِعُونَ
أَحۡسَنَهُۥٓۚ
أُوْلَٰٓئِكَ
ٱلَّذِينَ
هَدَىٰهُمُ
ٱللَّهُۖ
وَأُوْلَٰٓئِكَ
هُمۡ
أُوْلُواْ
ٱلۡأَلۡبَٰبِ
١٨
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Rebar Kurdish Tafsir
[
الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ
] كه گوێ له وته ئهگرن و لێی تێدهگهن و باشترینی ههڵئهبژێرن و شوێنی باشترینی ئهكهون و كارى پێ دهكهن، یاخود باشترینی ئهڵێن و قسهی خراپ ناڵێن، (باشترین وته ئهوهیه بۆ خوا بێت و لهگهڵ شهرعدا گونجاو بێت و پێچهوانه نهبێت) [
أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ
] ئا ئهم كهسانهن كه خوای گهوره هیدایهتی داون له دونیاو قیامهت [
وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ (١٨)
] وه ئهمانهن كه خاوهنی عهقڵی ڕاست و دروستن.