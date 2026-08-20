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التفسير: الزمر ١٣:٣٩
الزمر
١٣
١٣:٣٩
قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم ١٣
قُلْ إِنِّىٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍۢ ١٣
قُلۡ
إِنِّيٓ
أَخَافُ
إِنۡ
عَصَيۡتُ
رَبِّي
عَذَابَ
يَوۡمٍ
عَظِيمٖ
١٣
قل -أيها الرسول-
للناس:
إني أخاف إن عصيت ربي فيما أمرني به من عبادته والإخلاص في طاعته عذاب يوم القيامة، ذلك اليوم الذي يعظم هوله.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid غير متوفر لهذه الآية حاليًا.