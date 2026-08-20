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التفسير: الزمر ١٢:٣٩
الزمر
١٢
١٢:٣٩
وامرت لان اكون اول المسلمين ١٢
وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٢
وَأُمِرۡتُ
لِأَنۡ
أَكُونَ
أَوَّلَ
ٱلۡمُسۡلِمِينَ
١٢
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التفسير الميسر
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 39:11إلى 39:12
قل -أيها الرسول-
للناس:
إن الله أمرني ومن تبعني بإخلاص العبادة له وحده دون سواه، وأمرني بأن أكون أول من أسلم من أمتي، فخضع له بالتوحيد، وأخلص له العبادة، وبرئ مِن كل ما دونه من الآلهة.