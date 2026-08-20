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التفسير: الزمر ١:٣٩
الزمر
١
١:٣٩
تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ١
تَنزِيلُ ٱلْكِتَـٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ١
تَنزِيلُ
ٱلۡكِتَٰبِ
مِنَ
ٱللَّهِ
ٱلۡعَزِيزِ
ٱلۡحَكِيمِ
١
تنزيل القرآن إنما هو من الله العزيز في قدرته وانتقامه، الحكيم في تدبيره وأحكامه.
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العربية
تفسير الجلالين
﴿تَنزِیلُ ٱلۡكِتَـٰبِ﴾ القرآن مبتدأ ﴿مِنَ ٱللَّهِ﴾ خبره ﴿ٱلۡعَزِیزِ﴾ فِي مُلْكه ﴿ٱلۡحَكِیمِ ١﴾ فِي صُنْعه