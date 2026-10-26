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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الطور، الآية 22
الطور
٢٢
٢٢:٥٢
وامددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون ٢٢
وَأَمْدَدْنَـٰهُم بِفَـٰكِهَةٍۢ وَلَحْمٍۢ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ٢٢
وَأَمۡدَدۡنَٰهُم
ﲊ
بِفَٰكِهَةٖ
ﲋ
وَلَحۡمٖ
ﲌ
مِّمَّا
ﲍ
يَشۡتَهُونَ
ﲎ
٢٢
ﲏ
وزدناهم على ما ذُكر من النعيم فواكه ولحومًا مما يستطاب ويُشتهى، ومن هذا النعيم أنهم يتعاطَوْن في الجنة كأسًا من الخمر، يناول أحدهم صاحبه؛ ليتم بذلك سرورهم، وهذا الشراب مخالف لخمر الدنيا، فلا يزول به عقل صاحبه، ولا يحصل بسببه لغو، ولا كلام فيه إثم أو معصية.
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