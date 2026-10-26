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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الطور، الآية 19
الطور
١٩
١٩:٥٢
كلوا واشربوا هنييا بما كنتم تعملون ١٩
كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٩
كُلُواْ
ﱥ
وَٱشۡرَبُواْ
ﱦ
هَنِيٓـَٔۢا
ﱧ
بِمَا
ﱨ
كُنتُمۡ
ﱩ
تَعۡمَلُونَ
ﱪ
١٩
ﱫ
كلوا طعامًا هنيئًا، واشربوا شرابًا سائغًا؛ جزاء بما عملتم من أعمال صالحة في الدنيا. وهم متكئون على سرر متقابلة، وزوَّجناهم بنساء بيض واسعات العيون حسانهنَّ.
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