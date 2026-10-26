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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الطور، الآية 17
الطور
١٧
١٧:٥٢
ان المتقين في جنات ونعيم ١٧
إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّـٰتٍۢ وَنَعِيمٍۢ ١٧
إِنَّ
ﱖ
ٱلۡمُتَّقِينَ
ﱗ
فِي
ﱘ
جَنَّٰتٖ
ﱙ
وَنَعِيمٖ
ﱚ
١٧
ﱛ
إن المتقين في جنات ونعيم عظيم، يتفكهون بما آتاهم الله من النعيم من أصناف الملاذِّ المختلفة، ونجَّاهم الله من عذاب النار.
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