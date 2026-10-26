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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الطور، الآية 1
الطور
١
١:٥٢
والطور ١
وَٱلطُّورِ ١
وَٱلطُّورِ
ﲎ
١
ﲏ
أقسم الله بالطور، وهو الجبل الذي كلَّم الله سبحانه وتعالى موسى عليه، وبكتاب مكتوب، وهو القرآن في صحف منشورة، وبالبيت المعمور في السماء بالملائكة الكرام الذين يطوفون به دائمًا، وبالسقف المرفوع وهو السماء الدنيا، وبالبحر المسجور المملوء بالمياه.
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Tafsir Fathul Majid
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