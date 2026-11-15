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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة التوبة، الآية 129
التوبة
١٢٩
١٢٩:٩
فان تولوا فقل حسبي الله لا الاه الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ١٢٩
فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُلْ حَسْبِىَ ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١٢٩
فَإِن
ﲫ
تَوَلَّوۡاْ
ﲬ
فَقُلۡ
ﲭ
حَسۡبِيَ
ﲮ
ٱللَّهُ
ﲯ
لَآ
ﲰ
إِلَٰهَ
ﲱ
إِلَّا
ﲲ
هُوَۖ
ﲳﲴ
عَلَيۡهِ
ﲵ
تَوَكَّلۡتُۖ
ﲶﲷ
وَهُوَ
ﲸ
رَبُّ
ﲹ
ٱلۡعَرۡشِ
ﲺ
ٱلۡعَظِيمِ
ﲻ
١٢٩
ﲼ
فإن أعرض المشركون والمنافقون عن الإيمان بك -أيها الرسول-
فقل لهم:
حسبي الله، يكفيني جميع ما أهمَّني، لا معبود بحق إلا هو، عليه اعتمدت، وإليه فَوَّضْتُ جميع أموري; فإنه ناصري ومعيني، وهو رب العرش العظيم، الذي هو أعظم المخلوقات.
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Tafsir Fathul Majid
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