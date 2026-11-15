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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة التوبة، الآية 127
التوبة
١٢٧
١٢٧:٩
واذا ما انزلت سورة نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون ١٢٧
وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌۭ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَىٰكُم مِّنْ أَحَدٍۢ ثُمَّ ٱنصَرَفُوا۟ ۚ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌۭ لَّا يَفْقَهُونَ ١٢٧
وَإِذَا
ﲅ
مَآ
ﲆ
أُنزِلَتۡ
ﲇ
سُورَةٞ
ﲈ
نَّظَرَ
ﲉ
بَعۡضُهُمۡ
ﲊ
إِلَىٰ
ﲋ
بَعۡضٍ
ﲌ
هَلۡ
ﲍ
يَرَىٰكُم
ﲎ
مِّنۡ
ﲏ
أَحَدٖ
ﲐ
ثُمَّ
ﲑ
ٱنصَرَفُواْۚ
ﲒﲓ
صَرَفَ
ﲔ
ٱللَّهُ
ﲕ
قُلُوبَهُم
ﲖ
بِأَنَّهُمۡ
ﲗ
قَوۡمٞ
ﲘ
لَّا
ﲙ
يَفۡقَهُونَ
ﲚ
١٢٧
ﲛ
وإذا ما أُنزلت سورة تغَامَزَ المنافقون بالعيون إنكارًا لنزولها وسخرية وغيظًا; لِمَا نزل فيها مِن ذِكْر عيوبهم وأفعالهم،
ثم يقولون:
هل يراكم من أحد إن قمتم من عند الرسول؟ فإن لم يرهم أحد قاموا وانصرفوا من عنده عليه الصلاة والسلام مخافة الفضيحة. صرف الله قلوبهم عن الإيمان; بسبب أنهم لا يفهمون ولا يتدبرون.
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