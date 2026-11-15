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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة التوبة، الآية 126
التوبة
١٢٦
١٢٦:٩
اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ١٢٦
أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِى كُلِّ عَامٍۢ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ١٢٦
أَوَلَا
ﱴ
يَرَوۡنَ
ﱵ
أَنَّهُمۡ
ﱶ
يُفۡتَنُونَ
ﱷ
فِي
ﱸ
كُلِّ
ﱹ
عَامٖ
ﱺ
مَّرَّةً
ﱻ
أَوۡ
ﱼ
مَرَّتَيۡنِ
ﱽ
ثُمَّ
ﱾ
لَا
ﱿ
يَتُوبُونَ
ﲀ
وَلَا
ﲁ
هُمۡ
ﲂ
يَذَّكَّرُونَ
ﲃ
١٢٦
ﲄ
أو لا يرى المنافقون أن الله يبتليهم بالقحط والشدة، وبإظهار ما يبطنون من النفاق مرة أو مرتين في كل عام؟ ثم هم مع ذلك لا يتوبون مِن كفرهم ونفاقهم، ولا هم يتعظون ولا يتذكرون بما يعاينون من آيات الله.
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