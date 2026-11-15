تفسير تفسير السعدي: سورة التوبة، الآية 122

Всевышний сообщил Своим верующим рабам о том, как им следует поступать. Им не следует отправляться на священную войну всем вместе, потому что это создаст для них множество трудностей и лишит их возможности приобрести многие другие блага. Будет гораздо лучше, если от различных городов и народов воевать с противниками отправится столько воинов, сколько достаточно для ведения боевых действий и достижения поставленной цели. Затем Всевышний Аллах отметил, что мусульмане, которые не отправляются на джихад, могут принести остальным людям большую пользу, которую мусульмане не смогут получить, если отправятся воевать все вместе. Люди, которые не принимают участия в джихаде, должны изучать шариатские науки, постигать их смысл и таинства, обучать этому других и увещевать воинов после их возвращения домой. Этот аят подчеркивает превосходство знаний, и особенно, умения разбираться в вопросах религии. Изучение религии является одним из самых важных предписаний, и если человек приобрел соответствующие знания, то он обязан распространять их, делиться ими с рабами Аллаха и давать людям полезные советы. Воистину, если ученый человек распространяет знания, то его познания становятся благодатными и приносят ему вознаграждение, которое постоянно приумножается. Если же ученый человек замыкается, не призывает людей на путь Аллаха посредством мудрых наставлений и добрых проповедей и не обучает невежественных людей тому, чего они не знают, то какую пользу может принести такой ученый мусульманам? Он умрет, и его знания умрут вместе с ним, однако такой исход является величайшим убытком для человека, которого Аллах одарил знаниями и мудростью. Этот аят также указывает на то, что мусульмане должны поручать определенным лицам занятие делами, приносящими пользу всей общине. Такие люди должны полностью посвящать себя этому делу, проявляя должное усердие и не расходуя свое время на другие дела. Так они смогут выполнить возложенную на них миссию и принести людям больше пользы. Мусульмане должны преследовать одну-единственную цель - трудиться на благо мусульманской религии и ради мирского благополучия своих братьев. Они могут трудиться в различных сферах и выполнять различную работу, однако всех их объединяет общая цель. Этого мудрого и полезного принципа необходимо придерживаться во всех начинаниях.