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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة التوبة، الآية 121
التوبة
١٢١
١٢١:٩
ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون ١٢١
وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةًۭ صَغِيرَةًۭ وَلَا كَبِيرَةًۭ وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١٢١
وَلَا
ﲢ
يُنفِقُونَ
ﲣ
نَفَقَةٗ
ﲤ
صَغِيرَةٗ
ﲥ
وَلَا
ﲦ
كَبِيرَةٗ
ﲧ
وَلَا
ﲨ
يَقۡطَعُونَ
ﲩ
وَادِيًا
ﲪ
إِلَّا
ﲫ
كُتِبَ
ﲬ
لَهُمۡ
ﲭ
لِيَجۡزِيَهُمُ
ﲮ
ٱللَّهُ
ﲯ
أَحۡسَنَ
ﲰ
مَا
ﲱ
كَانُواْ
ﲲ
يَعۡمَلُونَ
ﲳ
١٢١
ﲴ
ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة في سبيل الله، ولا يقطعون واديًا في سيرهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهاده، إلا كُتِب لهم أجر عملهم; ليجزيهم الله أحسن ما يُجْزَون به على أعمالهم الصالحة.
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