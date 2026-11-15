تفسير تفسير السعدي: سورة التوبة، الآية 121

Пожертвования на пути Аллаха и участие в военных походах относятся к праведным поступкам, за которые мусульмане получат вознаграждение, которое намного превзойдет то, что они совершили, если они совершили их искренне ради Всевышнего Аллаха. Этот и предыдущий аяты призывают мусульман участвовать в джихаде и надеяться на вознаграждение за любые трудности, с которыми им придется столкнуться на этом пути, поскольку именно благодаря этому они смогут добраться до великих высот. Из этих аятов также следует, что человек получает огромное вознаграждения даже за последствия своих праведных деяний.