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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة التوبة، الآية 120
التوبة
١٢٠
١٢٠:٩
ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذالك بانهم لا يصيبهم ظما ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطيون موطيا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين ١٢٠
مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا۟ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا۟ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِۦ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌۭ وَلَا نَصَبٌۭ وَلَا مَخْمَصَةٌۭ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَـُٔونَ مَوْطِئًۭا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّۢ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِۦ عَمَلٌۭ صَـٰلِحٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٢٠
مَا
ﱫ
كَانَ
ﱬ
لِأَهۡلِ
ﱭ
ٱلۡمَدِينَةِ
ﱮ
وَمَنۡ
ﱯ
حَوۡلَهُم
ﱰ
مِّنَ
ﱱ
ٱلۡأَعۡرَابِ
ﱲ
أَن
ﱳ
يَتَخَلَّفُواْ
ﱴ
عَن
ﱵ
رَّسُولِ
ﱶ
ٱللَّهِ
ﱷ
وَلَا
ﱸ
يَرۡغَبُواْ
ﱹ
بِأَنفُسِهِمۡ
ﱺ
عَن
ﱻ
نَّفۡسِهِۦۚ
ﱼﱽ
ذَٰلِكَ
ﱾ
بِأَنَّهُمۡ
ﱿ
لَا
ﲀ
يُصِيبُهُمۡ
ﲁ
ظَمَأٞ
ﲂ
وَلَا
ﲃ
نَصَبٞ
ﲄ
وَلَا
ﲅ
مَخۡمَصَةٞ
ﲆ
فِي
ﲇ
سَبِيلِ
ﲈ
ٱللَّهِ
ﲉ
وَلَا
ﲊ
يَطَـُٔونَ
ﲋ
مَوۡطِئٗا
ﲌ
يَغِيظُ
ﲍ
ٱلۡكُفَّارَ
ﲎ
وَلَا
ﲏ
يَنَالُونَ
ﲐ
مِنۡ
ﲑ
عَدُوّٖ
ﲒ
نَّيۡلًا
ﲓ
إِلَّا
ﲔ
كُتِبَ
ﲕ
لَهُم
ﲖ
بِهِۦ
ﲗ
عَمَلٞ
ﲘ
صَٰلِحٌۚ
ﲙﲚ
إِنَّ
ﲛ
ٱللَّهَ
ﲜ
لَا
ﲝ
يُضِيعُ
ﲞ
أَجۡرَ
ﲟ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
ﲠ
١٢٠
ﲡ
ما كان ينبغي لأهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومَن حولهم من سكان البادية أن يتخلَّفوا في أهلهم ودورهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرضوا لأنفسهم بالراحة والرسول صلى الله عليه وسلم في تعب ومشقة; ذلك بأنهم لا يصيبهم في سفرهم وجهادهم عطش ولا تعب ولا مجاعة في سبيل الله، ولا يطؤون أرضًا يُغضِبُ الكفارَ وطؤهم إياها، ولا يصيبون مِن عدو الله وعدوهم قتلا أو هزيمةً إلا كُتِب لهم بذلك كله ثواب عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين الذين أحسنوا في مبادرتهم إلى أمر الله، وقيامهم بما عليهم من حقه، وحق خلقه.
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