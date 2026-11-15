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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة التوبة، الآية 119
التوبة
١١٩
١١٩:٩
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ١١٩
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَكُونُوا۟ مَعَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ١١٩
يَٰٓأَيُّهَا
ﱢ
ٱلَّذِينَ
ﱣ
ءَامَنُواْ
ﱤ
ٱتَّقُواْ
ﱥ
ٱللَّهَ
ﱦ
وَكُونُواْ
ﱧ
مَعَ
ﱨ
ٱلصَّٰدِقِينَ
ﱩ
١١٩
ﱪ
يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، امتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه في كل ما تفعلون وتتركون، وكونوا مع الصادقين في أَيمانهم وعهودهم، وفي كل شأن من شؤونهم.
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