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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة التوبة، الآية 118
التوبة
١١٨
١١٨:٩
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم ١١٨
وَعَلَى ٱلثَّلَـٰثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا۟ حَتَّىٰٓ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوٓا۟ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّآ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١١٨
وَعَلَى
ﱁ
ٱلثَّلَٰثَةِ
ﱂ
ٱلَّذِينَ
ﱃ
خُلِّفُواْ
ﱄ
حَتَّىٰٓ
ﱅ
إِذَا
ﱆ
ضَاقَتۡ
ﱇ
عَلَيۡهِمُ
ﱈ
ٱلۡأَرۡضُ
ﱉ
بِمَا
ﱊ
رَحُبَتۡ
ﱋ
وَضَاقَتۡ
ﱌ
عَلَيۡهِمۡ
ﱍ
أَنفُسُهُمۡ
ﱎ
وَظَنُّوٓاْ
ﱏ
أَن
ﱐ
لَّا
ﱑ
مَلۡجَأَ
ﱒ
مِنَ
ﱓ
ٱللَّهِ
ﱔ
إِلَّآ
ﱕ
إِلَيۡهِ
ﱖ
ثُمَّ
ﱗ
تَابَ
ﱘ
عَلَيۡهِمۡ
ﱙ
لِيَتُوبُوٓاْۚ
ﱚﱛ
إِنَّ
ﱜ
ٱللَّهَ
ﱝ
هُوَ
ﱞ
ٱلتَّوَّابُ
ﱟ
ٱلرَّحِيمُ
ﱠ
١١٨
ﱡ
وكذلك تاب الله على الثلاثة الذين خُلِّفوا من الأنصار -وهم كعب بن مالك وهلال بن أُميَّة ومُرَارة بن الربيع- تخلَّفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحزنوا حزنًا شديدًا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بسَعَتها غمًّا وندمًا بسبب تخلفهم، وضاقت عليهم أنفسهم لِمَا أصابهم من الهم، وأيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وفَّقهم الله سبحانه وتعالى إلى الطاعة والرجوع إلى ما يرضيه سبحانه. إن الله هو التواب على عباده، الرحيم بهم.
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