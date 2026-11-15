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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة التوبة، الآية 117
التوبة
١١٧
١١٧:٩
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رءوف رحيم ١١٧
لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِىِّ وَٱلْمُهَـٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِى سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍۢ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهُۥ بِهِمْ رَءُوفٌۭ رَّحِيمٌۭ ١١٧
لَّقَد
ﲨ
تَّابَ
ﲩ
ٱللَّهُ
ﲪ
عَلَى
ﲫ
ٱلنَّبِيِّ
ﲬ
وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ
ﲭ
وَٱلۡأَنصَارِ
ﲮ
ٱلَّذِينَ
ﲯ
ٱتَّبَعُوهُ
ﲰ
فِي
ﲱ
سَاعَةِ
ﲲ
ٱلۡعُسۡرَةِ
ﲳ
مِنۢ
ﲴ
بَعۡدِ
ﲵ
مَا
ﲶ
كَادَ
ﲷ
يَزِيغُ
ﲸ
قُلُوبُ
ﲹ
فَرِيقٖ
ﲺ
مِّنۡهُمۡ
ﲻ
ثُمَّ
ﲼ
تَابَ
ﲽ
عَلَيۡهِمۡۚ
ﲾﲿ
إِنَّهُۥ
ﳀ
بِهِمۡ
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رَءُوفٞ
ﳂ
رَّحِيمٞ
ﳃ
١١٧
ﳄ
لقد وفَّق الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الإنابة إليه وطاعته، وتاب الله على المهاجرين الذين هجروا ديارهم وعشيرتهم إلى دار الإسلام، وتاب على أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا معه لقتال الأعداء في غزوة
(تبوك)
في حرٍّ شديد، وضيق من الزاد والظَّهْر، لقد تاب الله عليهم من بعد ما كاد يَميل قلوب بعضهم عن الحق، فيميلون إلى الدَّعة والسكون، لكن الله ثبتهم وقوَّاهم وتاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. ومن رحمته بهم أنْ مَنَّ عليهم بالتوبة، وقَبِلَها منهم، وثبَّتهم عليها.
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