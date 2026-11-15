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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة التوبة، الآية 115
التوبة
١١٥
١١٥:٩
وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم ١١٥
وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ١١٥
وَمَا
ﲀ
كَانَ
ﲁ
ٱللَّهُ
ﲂ
لِيُضِلَّ
ﲃ
قَوۡمَۢا
ﲄ
بَعۡدَ
ﲅ
إِذۡ
ﲆ
هَدَىٰهُمۡ
ﲇ
حَتَّىٰ
ﲈ
يُبَيِّنَ
ﲉ
لَهُم
ﲊ
مَّا
ﲋ
يَتَّقُونَۚ
ﲌﲍ
إِنَّ
ﲎ
ٱللَّهَ
ﲏ
بِكُلِّ
ﲐ
شَيۡءٍ
ﲑ
عَلِيمٌ
ﲒ
١١٥
ﲓ
وما كان الله ليضلَّ قومًا بعد أن مَنَّ عليهم بالهداية والتوفيق حتى يبيِّن لهم ما يتقونه به، وما يحتاجون إليه في أصول الدين وفروعه. إن الله بكل شيء عليم، فقد علَّمكم ما لم تكونوا تعلمون، وبيَّن لكم ما به تنتفعون، وأقام الحجة عليكم بإبلاغكم رسالته.
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