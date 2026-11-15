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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة التوبة، الآية 110
التوبة
١١٠
١١٠:٩
لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم ١١٠
لَا يَزَالُ بُنْيَـٰنُهُمُ ٱلَّذِى بَنَوْا۟ رِيبَةًۭ فِى قُلُوبِهِمْ إِلَّآ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١١٠
لَا
ﲔ
يَزَالُ
ﲕ
بُنۡيَٰنُهُمُ
ﲖ
ٱلَّذِي
ﲗ
بَنَوۡاْ
ﲘ
رِيبَةٗ
ﲙ
فِي
ﲚ
قُلُوبِهِمۡ
ﲛ
إِلَّآ
ﲜ
أَن
ﲝ
تَقَطَّعَ
ﲞ
قُلُوبُهُمۡۗ
ﲟﲠ
وَٱللَّهُ
ﲡ
عَلِيمٌ
ﲢ
حَكِيمٌ
ﲣ
١١٠
ﲤ
لا يزال بنيان المنافقين الذي بنوه مضارَّة لمسجد
(قباء)
شكًا ونفاقًا ماكثًا في قلوبهم، إلى أن تتقطع قلوبهم بقتلهم أو موتهم، أو بندمهم غاية الندم، وتوبتهم إلى ربهم، وخوفهم منه غاية الخوف. والله عليم بما عليه هؤلاء المنافقون من الشك وما قصدوا في بنائهم، حكيم في تدبير أمور خلقه.
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