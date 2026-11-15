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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة التوبة، الآية 109
التوبة
١٠٩
١٠٩:٩
افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين ١٠٩
أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَـٰنَهُۥ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَـٰنَهُۥ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍۢ فَٱنْهَارَ بِهِۦ فِى نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ١٠٩
أَفَمَنۡ
ﱷ
أَسَّسَ
ﱸ
بُنۡيَٰنَهُۥ
ﱹ
عَلَىٰ
ﱺ
تَقۡوَىٰ
ﱻ
مِنَ
ﱼ
ٱللَّهِ
ﱽ
وَرِضۡوَٰنٍ
ﱾ
خَيۡرٌ
ﱿ
أَم
ﲀ
مَّنۡ
ﲁ
أَسَّسَ
ﲂ
بُنۡيَٰنَهُۥ
ﲃ
عَلَىٰ
ﲄ
شَفَا
ﲅ
جُرُفٍ
ﲆ
هَارٖ
ﲇ
فَٱنۡهَارَ
ﲈ
بِهِۦ
ﲉ
فِي
ﲊ
نَارِ
ﲋ
جَهَنَّمَۗ
ﲌﲍ
وَٱللَّهُ
ﲎ
لَا
ﲏ
يَهۡدِي
ﲐ
ٱلۡقَوۡمَ
ﲑ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﲒ
١٠٩
ﲓ
لا يستوي مَن أسَّس بنيانه على تقوى الله وطاعته ومرضاته، ومن أسَّس بنيانه على طرف حفرة متداعية للسقوط، فبنى مسجدًا ضرارًا وكفرًا وتفريقًا بين المسلمين، فأدَّى به ذلك إلى السقوط في نار جهنم. والله لا يهدي القوم الظالمين المتجاوزين حدوده.
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