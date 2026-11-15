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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة التوبة، الآية 107
التوبة
١٠٧
١٠٧:٩
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المومنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون ١٠٧
وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مَسْجِدًۭا ضِرَارًۭا وَكُفْرًۭا وَتَفْرِيقًۢا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًۭا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ مِن قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّا ٱلْحُسْنَىٰ ۖ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ ١٠٧
وَٱلَّذِينَ
ﱁ
ٱتَّخَذُواْ
ﱂ
مَسۡجِدٗا
ﱃ
ضِرَارٗا
ﱄ
وَكُفۡرٗا
ﱅ
وَتَفۡرِيقَۢا
ﱆ
بَيۡنَ
ﱇ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﱈ
وَإِرۡصَادٗا
ﱉ
لِّمَنۡ
ﱊ
حَارَبَ
ﱋ
ٱللَّهَ
ﱌ
وَرَسُولَهُۥ
ﱍ
مِن
ﱎ
قَبۡلُۚ
ﱏﱐ
وَلَيَحۡلِفُنَّ
ﱑ
إِنۡ
ﱒ
أَرَدۡنَآ
ﱓ
إِلَّا
ﱔ
ٱلۡحُسۡنَىٰۖ
ﱕﱖ
وَٱللَّهُ
ﱗ
يَشۡهَدُ
ﱘ
إِنَّهُمۡ
ﱙ
لَكَٰذِبُونَ
ﱚ
١٠٧
ﱛ
والمنافقون الذين بنوا مسجدًا; مضارة للمؤمنين وكفرًا بالله وتفريقًا بين المؤمنين، ليصلي فيه بعضهم ويترك مسجد
(قباء)
الذي يصلي فيه المسلمون، فيختلف المسلمون ويتفرقوا بسبب ذلك، وانتظارا لمن حارب الله ورسوله من قبل -وهو أبو عامر الراهب الفاسق- ليكون مكانًا للكيد للمسلمين، وليحلفنَّ هؤلاء المنافقون أنهم ما أرادوا ببنائه إلا الخير والرفق بالمسلمين والتوسعة على الضعفاء العاجزين عن السير إلى مسجد
(قباء)
، والله يشهد إنهم لكاذبون فيما يحلفون عليه. وقد هُدِم المسجد وأُحرِق.
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