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الشعراء
٩٧
٩٧:٢٦
تالله ان كنا لفي ضلال مبين ٩٧
تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍ ٩٧
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٩٧)
] ژێردهستهكان به سهركردهو گهورهكانیان ئهڵێن: سوێند به خوای گهوره ئێمه له گومڕاییهكی زۆر ئاشكرادا بووین.