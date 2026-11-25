90۔ 91 نیکوکاروں کی تشریف و تکریم اذلاف کے معنی لانے کے ہیں۔ یہ نیکو کاروں کی تشریف، تکریم کی طرف اشارہ ہے کہ جنت ایک پیشکش کی طرح ان کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اس دنیا میں انہوں نے جو نیکی کمائی اس کے صلے میں وہ ان کے لئے پہلے سے آراستہ پیراستہ تیار ہوگی۔ اس دن انہیں اس کے لئے کوئی سفر نہیں کرنا پڑے گا بلکہ وہ خود ان کے سامنے لائی جائے گی۔ اسی طرح دوزخ بھی گمراہوں کے لئے بالکل تیار ہے۔ قیامت کے دن بس اس کا پردہ اٹھا دیا جائے گا اور جس چیز کو وہ نہایت بعید سمجھ کر اس سے بالکل نچنت رہے وہ دیھ لیں گے کہ اس کے ظہور میں صرف پر دہا ٹھنے کی دیر تھی۔