Не упрекай меня за совершенные мною прегрешения, не подвергай меня мучительному наказанию и не позорь перед остальными творениями. Обрадуй меня радостной вестью о прощении и райском вознаграждении в этот страшный день, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому, кроме тех, кто предстанет перед Тобой с непорочным сердцем. Чистые помыслы и непорочное сердце - вот, что может помочь человеку спастись от лютой кары и обрести щедрое вознаграждение. Но что подразумевается под непорочным сердцем? Это сердце, в котором нет места многобожию и сомнениям, сердце человека, который ненавидит зло, не отстаивает еретические взгляды и не повторяет совершенных грехов. Если раб Божий сумеет избавиться от перечисленных пороков, то он непременно приобретет искренность, знание, убежденность и любовь ко всему блаженному и полезному. Его намерения и устремления подчинятся воле Всевышнего Аллаха, а на смену низменным желаниям придут желания сделать богоугодное дело. Затем Всевышний Господь поведал о событиях, который произойдут в Судный день, а также о вознаграждении и наказании, которые ожидают Его рабов.