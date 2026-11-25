Ибрахим молился о прощении для своего отца для того, чтобы исполнить данное ему обещание. Всевышний поведал о том, как он сказал своему отцу: «Я обязательно буду просить для тебя прощения, но я не властен помочь тебе перед Аллахом» (60:4). В Коране также говорится: «А молитва Ибрахима (Авраама) о прощении для его отца была всего лишь исполнением обещания, которое он ему дал. Когда же ему стало ясно, что его отец является врагом Аллаха, он отрекся от него. Воистину, Ибрахим (Авраам) был смиренным, выдержанным» (9:114).