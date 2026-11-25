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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الشعراء، الآية 75
الشعراء
٧٥
٧٥:٢٦
قال افرايتم ما كنتم تعبدون ٧٥
قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ٧٥
قَالَ
ﲤ
أَفَرَءَيۡتُم
ﲥ
مَّا
ﲦ
كُنتُمۡ
ﲧ
تَعۡبُدُونَ
ﲨ
٧٥
ﲩ
قال إبراهيم:
أفأبصرتم بتدبر ما كنتم تعبدون من الأصنام التي لا تسمع ولا تنفع ولا تضر، أنتم وآباؤكم الأقدمون من قبلكم؟ فإن ما تعبدونهم من دون الله أعداء لي، لكن رب العالمين ومالك أمرهم هو وحده الذي أعبده. هو الذي خلقني في أحسن صورة فهو يرشدني إلى مصالح الدنيا والآخرة، وهو الذي ينعم عليَّ بالطعام والشراب، وإذا أصابني مرض فهو الذي يَشْفيني ويعافيني منه، وهو الذي يميتني في الدينا بقبض روحي، ثم يحييني يوم القيامة، لا يقدر على ذلك أحد سواه، والذي أطمع أن يتجاوز عن ذنبي يوم الجزاء.
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