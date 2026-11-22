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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الشعراء، الآية 64
الشعراء
٦٤
٦٤:٢٦
وازلفنا ثم الاخرين ٦٤
وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْـَٔاخَرِينَ ٦٤
وَأَزۡلَفۡنَا
ﱡ
ثَمَّ
ﱢ
ٱلۡأٓخَرِينَ
ﱣ
٦٤
ﱤ
وقرَّبْنا هناك فرعون وقومه حتى دخلوا البحر، وأنجينا موسى ومَن معه أجمعين. فاستمر البحر على انفلاقه حتى عبروا إلى البر، ثم أغرقنا فرعون ومن معه بإطباق البحر عليهم بعد أن دخلوا فيه متبعين موسى وقومه.
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Tafsir Fathul Majid
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