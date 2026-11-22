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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الشعراء، الآية 61
الشعراء
٦١
٦١:٢٦
فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون ٦١
فَلَمَّا تَرَٰٓءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَـٰبُ مُوسَىٰٓ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ٦١
فَلَمَّا
ﱁ
تَرَٰٓءَا
ﱂ
ٱلۡجَمۡعَانِ
ﱃ
قَالَ
ﱄ
أَصۡحَٰبُ
ﱅ
مُوسَىٰٓ
ﱆ
إِنَّا
ﱇ
لَمُدۡرَكُونَ
ﱈ
٦١
ﱉ
فلما رأى كل واحد من الفريقين الآخر قال أصحاب موسى:
إنَّ جَمْعَ فرعون مُدْرِكنا ومهلكنا.
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