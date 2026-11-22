وإنا لجميع حاذرون أي مجتمع مستعد أخذنا حذرنا وأسلحتنا . وقرئ : " حاذرون " ومعناه معنى ( حذرون ) أي فرقون خائفون . قال الجوهري : وقرئ وإنا لجميع حاذرون و ( حذرون ) و ( حذرون ) بضم الذال حكاه الأخفش ; ومعنى " حاذرون " : متأهبون ، ومعنى ( حذرون ) : خائفون . قال النحاس : ( حذرون ) قراءة المدنيين وأبي عمرو ، وقراءة أهل الكوفة : " حاذرون " وهي معروفة عن عبد الله بن مسعود وابن عباس ، و ( حادرون ) بالدال غير المعجمة قراءة أبي عباد وحكاها المهدوي عن ابن أبي عمار ، والماوردي والثعلبي عن سميط بن عجلان . قال النحاس : أبو عبيدة يذهب إلى أن معنى ( حذرون ) و " حاذرون " واحد . وهو قول سيبويه وأجاز : هو حذر زيدا ; كما يقال : حاذر زيدا ، وأنشد :حذر أمورا لا تضير وآمن ما ليس منجيه من الأقداروزعم أبو عمر الجرمي أنه يجوز هو حذر زيدا على حذف " من " . فأما أكثر النحويين فيفرقون بين " حذر " و " حاذر " ; منهم الكسائي والفراء ومحمد بن يزيد ; فيذهبون إلى أن معنى حذر : في خلقته الحذر ، أي متيقظ متنبه ، فإذا كان هكذا لم يتعد ، ومعنى " حاذر " مستعد . وبهذا جاء التفسير عن المتقدمين . قال عبد الله بن مسعود في قول الله عز وجل : وإنا لجميع حاذرون قال : مؤدون في السلاح والكراع مقوون ، فهذا ذاك بعينه . وقوله : " مؤدون " معهم أداة . وقد قيل : إن المعنى : معنا سلاح وليس معهم سلاح يحرضهم على القتال ; فأما ( حادرون ) بالدال المهملة فمشتق من قولهم عين حدرة أي ممتلئة ; أي نحن ممتلئون غيظا عليهم ; ومنه قول الشاعر : [ امرئ القيس ]وعين لها حدرة بدرة شقت مآقيهما من أخروحكى أهل اللغة أنه يقال : رجل حادر إذا كان ممتلئ اللحم ; فيجوز أن يكون المعنى الامتلاء من السلاح . المهدوي : الحادر : القوي الشديد .