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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الشعراء، الآية 54
الشعراء
٥٤
٥٤:٢٦
ان هاولاء لشرذمة قليلون ٥٤
إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌۭ قَلِيلُونَ ٥٤
إِنَّ
ﳂ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﳃ
لَشِرۡذِمَةٞ
ﳄ
قَلِيلُونَ
ﳅ
٥٤
ﳆ
قال فرعون:
إن بني إسرائيل الذين فرُّوا مع موسى لَطائفة حقيرة قليلة العدد، وإنهم لمالئون صدورنا غيظًا؛ حيث خالفوا ديننا، وخرجوا بغير إذننا، وإنا لجميع متيقظون مستعدون لهم.
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