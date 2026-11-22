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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الشعراء، الآية 50
الشعراء
٥٠
٥٠:٢٦
قالوا لا ضير انا الى ربنا منقلبون ٥٠
قَالُوا۟ لَا ضَيْرَ ۖ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ٥٠
قَالُواْ
ﲝ
لَا
ﲞ
ضَيۡرَۖ
ﲟﲠ
إِنَّآ
ﲡ
إِلَىٰ
ﲢ
رَبِّنَا
ﲣ
مُنقَلِبُونَ
ﲤ
٥٠
ﲥ
قال السحرة لفرعون:
لا ضرر علينا فيما يلحقنا من عقاب الدنيا، إنا راجعون إلى ربنا فيعطينا النعيم المقيم. إنا نرجو أن يغفر لنا ربنا خطايانا من الشرك وغيره; لكوننا أول المؤمنين في قومك.
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