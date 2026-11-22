Он удивился смелости своих подчиненных. Неужели они уверовали, не посоветовавшись с ним и не испросив его разрешения? Он не ожидал таково поворота событий и сказал: «Воистину, он - ваш предводитель, который и обучил вас колдовству!» Он прекрасно знал, что чародеи были собраны со всех египетских городов по его собственному распоряжению, которое он отдал, прислушавшись к совету знатных вельмож. Он знал, что чародеи прежде никогда не встречались с Мусой и никогда не видели его. Он также знал, что они не способны творить чудеса, а лишь занимаются колдовством, запугивая и околдовывая людей своими загадочными деяниями. Однако ему не оставалось ничего, кроме как сделать очередное лживое заявление, в порочности которого были убеждены все присутствующие. Несмотря на это, глупый и невежественный народ отказался уверовать в непреложную истину и ясные знамения. Но не стоит удивляться безрассудству этих нечестивцев, потому что они были готовы поверить любым словам Фараона, какими бы лживыми они ни были. Тогда Фараон пригрозил чародеям отрубить им правые руки и левые ноги, как поступают с преступниками, распространяющими на земле беззаконие. Он также обещал распять их, дабы они вкусили позор и унижение. Однако чародеи уже успели вкусить прелесть истинной веры, и поэтому далее Всевышний сказал: