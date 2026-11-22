تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الشعراء، الآية 49
الشعراء
٤٩
٤٩:٢٦
قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم اجمعين ٤٩
قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُۥ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَـٰفٍۢ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ٤٩
قَالَ
ﲅ
ءَامَنتُمۡ
ﲆ
لَهُۥ
ﲇ
قَبۡلَ
ﲈ
أَنۡ
ﲉ
ءَاذَنَ
ﲊ
لَكُمۡۖ
ﲋﲌ
إِنَّهُۥ
ﲍ
لَكَبِيرُكُمُ
ﲎ
ٱلَّذِي
ﲏ
عَلَّمَكُمُ
ﲐ
ٱلسِّحۡرَ
ﲑ
فَلَسَوۡفَ
ﲒ
تَعۡلَمُونَۚ
ﲓﲔ
لَأُقَطِّعَنَّ
ﲕ
أَيۡدِيَكُمۡ
ﲖ
وَأَرۡجُلَكُم
ﲗ
مِّنۡ
ﲘ
خِلَٰفٖ
ﲙ
وَلَأُصَلِّبَنَّكُمۡ
ﲚ
أَجۡمَعِينَ
ﲛ
٤٩
ﲜ
قال فرعون للسحرة مستنكرًا:
آمنتم لموسى بغير إذن مني،
وقال موهمًا أنَّ فِعْل موسى سحر:
إنه لكبيركم الذي علَّمكم السحر،
فلسوف تعلمون ما ينزل بكم من عقاب:
لأقطعنَّ أيديكم وأرجلكم من خلاف: بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو عكس ذلك، ولأصلبنَّكم أجمعين.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid غير متوفر لهذه الآية حاليًا.