Они бросили свои веревки и посохи, которые показались околдованным людям ползающими змеями. Предвкушая победу, они воскликнули: «Во имя могущества Фараона! Мы непременно одержим верх!» Они уповали на поддержку слабого и беспомощного раба, который благодаря своей жестокости прослыл могущественным правителем, за спиной которого стояло бесчисленное множество воинов. Именно громкая слава Фараона и затмила им глаза на истину. Это - одно из толкований обсуждаемого аята. Однако существует и другое толкование, согласно которому восклицание чародеев было клятвой. В этом случае высказывание Всевышнего Аллаха следует перевести: «Клянемся могуществом Фараона, мы непременно одержим верх!»