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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الشعراء، الآية 34
الشعراء
٣٤
٣٤:٢٦
قال للملا حوله ان هاذا لساحر عليم ٣٤
قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُۥٓ إِنَّ هَـٰذَا لَسَـٰحِرٌ عَلِيمٌۭ ٣٤
قَالَ
ﲲ
لِلۡمَلَإِ
ﲳ
حَوۡلَهُۥٓ
ﲴ
إِنَّ
ﲵ
هَٰذَا
ﲶ
لَسَٰحِرٌ
ﲷ
عَلِيمٞ
ﲸ
٣٤
ﲹ
قال فرعون لأشراف قومه خشية أن يؤمنوا:
إن موسى لَساحر ماهر، يريد أن يخرجكم بسحره من أرضكم، فأي شيء تشيرون به في شأنه أتبع رأيكم فيه؟
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