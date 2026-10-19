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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الشعراء، الآية 218
الشعراء
٢١٨
٢١٨:٢٦
الذي يراك حين تقوم ٢١٨
ٱلَّذِى يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ٢١٨
ٱلَّذِي
ﲇ
يَرَىٰكَ
ﲈ
حِينَ
ﲉ
تَقُومُ
ﲊ
٢١٨
ﲋ
وفَوِّضْ أمرك إلى الله العزيز الذي لا يغالَب ولا يُقْهَر، الرحيم الذي لا يخذل أولياءه، وهو الذي يراك حين تقوم للصلاة وحدك في جوف الليل، ويرى تقلُّبك مع الساجدين في صلاتهم معك قائمًا وراكعًا وساجدًا وجالسًا، إنه- سبحانه- هو السميع لتلاوتك وذكرك، العليم بنيتك وعملك.
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