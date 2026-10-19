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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الشعراء، الآية 207
الشعراء
٢٠٧
٢٠٧:٢٦
ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون ٢٠٧
مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يُمَتَّعُونَ ٢٠٧
مَآ
ﱁ
أَغۡنَىٰ
ﱂ
عَنۡهُم
ﱃ
مَّا
ﱄ
كَانُواْ
ﱅ
يُمَتَّعُونَ
ﱆ
٢٠٧
ﱇ
ما أغنى عنهم تمتعهم بطول العمر، وطيب العيش، إذا لم يتوبوا من شركهم؟ فعذاب الله واقع بهم عاجلا أم آجلا.
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Tafsir Fathul Majid
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