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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الشعراء، الآية 202
الشعراء
٢٠٢
٢٠٢:٢٦
فياتيهم بغتة وهم لا يشعرون ٢٠٢
فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةًۭ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٢٠٢
فَيَأۡتِيَهُم
ﳁ
بَغۡتَةٗ
ﳂ
وَهُمۡ
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لَا
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يَشۡعُرُونَ
ﳅ
٢٠٢
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فينزل بهم العذاب فجأة، وهم لا يعلمون قبل ذلك بمجيئه،
فيقولون عند مفاجأتهم به تحسُّرًا على ما فاتهم من الإيمان:
هل نحن مُمْهَلون مُؤخَّرون؛ لنتوب إلى الله مِن شركنا، ونستدرك ما فاتنا؟
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