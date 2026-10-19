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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الشعراء، الآية 190
الشعراء
١٩٠
١٩٠:٢٦
ان في ذالك لاية وما كان اكثرهم مومنين ١٩٠
إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةًۭ ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١٩٠
إِنَّ
ﱳ
فِي
ﱴ
ذَٰلِكَ
ﱵ
لَأٓيَةٗۖ
ﱶﱷ
وَمَا
ﱸ
كَانَ
ﱹ
أَكۡثَرُهُم
ﱺ
مُّؤۡمِنِينَ
ﱻ
١٩٠
ﱼ
إن في ذلك العقاب الذي نزل بهم، لَدلالة واضحة على قدرة الله في مؤاخذة المكذبين، وعبرة لمن يعتبر، وما كان أكثرهم مؤمنين متعظين بذلك.
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