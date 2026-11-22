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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الشعراء، الآية 19
الشعراء
١٩
١٩:٢٦
وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين ١٩
وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ ٱلَّتِى فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ١٩
وَفَعَلۡتَ
ﳕ
فَعۡلَتَكَ
ﳖ
ٱلَّتِي
ﳗ
فَعَلۡتَ
ﳘ
وَأَنتَ
ﳙ
مِنَ
ﳚ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
ﳛ
١٩
ﳜ
قال فرعون لموسى ممتنًا عليه:
ألم نُرَبِّك في منازلنا صغيرًا، ومكثت في رعايتنا سنين من عُمُرك وارتكبت جنايةً بقتلك رجلا من قومي حين ضربته ودفعته، وأنت من الجاحدين نعمتي المنكرين ربوبيتي؟
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