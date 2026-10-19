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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الشعراء، الآية 185
الشعراء
١٨٥
١٨٥:٢٦
قالوا انما انت من المسحرين ١٨٥
قَالُوٓا۟ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ١٨٥
قَالُوٓاْ
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إِنَّمَآ
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أَنتَ
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مِنَ
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ٱلۡمُسَحَّرِينَ
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١٨٥
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قالوا:
إنما أنت -يا شعيب- مِنَ الذين أصابهم السحر إصابة شديدة، فذهب بعقولهم، وما أنت إلا واحد مثلنا في البشرية، فكيف تختص دوننا بالرسالة؟ وإن أكبر ظننا أنك من الكاذبين فيما تدَّعيه من الرسالة. فإن كنت صادقًا في دعوى النبوة، فادع الله أن يسقط علينا قطع عذاب من السماء تستأصلنا.
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