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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الشعراء، الآية 161
الشعراء
١٦١
١٦١:٢٦
اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون ١٦١
إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٦١
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قَالَ
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لَهُمۡ
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أَخُوهُمۡ
ﱉ
لُوطٌ
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أَلَا
ﱋ
تَتَّقُونَ
ﱌ
١٦١
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إذ قال لهم أخوهم لوط:
ألا تخشون عذاب الله؟ إني رسول من ربكم، أمين على تبليغ رسالته إليكم، فاحذروا عقاب الله على تكذيبكم رسوله، واتبعوني فيما دعوتكم إليه، وما أسألكم على دعوتي لهدايتكم أيَّ أجر، ما أجري إلا على رب العالمين.
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