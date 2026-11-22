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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الشعراء، الآية 15
الشعراء
١٥
١٥:٢٦
قال كلا فاذهبا باياتنا انا معكم مستمعون ١٥
قَالَ كَلَّا ۖ فَٱذْهَبَا بِـَٔايَـٰتِنَآ ۖ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ١٥
قَالَ
ﲲ
كـَلَّاۖ
ﲳﲴ
فَٱذۡهَبَا
ﲵ
بِـَٔايَٰتِنَآۖ
ﲶﲷ
إِنَّا
ﲸ
مَعَكُم
ﲹ
مُّسۡتَمِعُونَ
ﲺ
١٥
ﲻ
قال الله لموسى:
كلا لن يقتلوك، وقد أجبت طلبك في هارون، فاذهبا بالمعجزات الدالة على صدقكما، إنا معكم بالعلم والحفظ والنصرة مستمعون.
فأتِيَا فرعون فقولا له:
إنا مرسَلان إليك وإلى قومك من رب العالمين: أن اترك بني إسرائيل؛ ليذهبوا معنا.
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