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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الشعراء، الآية 139
الشعراء
١٣٩
١٣٩:٢٦
فكذبوه فاهلكناهم ان في ذالك لاية وما كان اكثرهم مومنين ١٣٩
فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَـٰهُمْ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةًۭ ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١٣٩
فَكَذَّبُوهُ
ﱋ
فَأَهۡلَكۡنَٰهُمۡۚ
ﱌﱍ
إِنَّ
ﱎ
فِي
ﱏ
ذَٰلِكَ
ﱐ
لَأٓيَةٗۖ
ﱑﱒ
وَمَا
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كَانَ
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أَكۡثَرُهُم
ﱕ
مُّؤۡمِنِينَ
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١٣٩
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فاستمَرُّوا على تكذيبه، فأهلكهم الله بريح باردة شديدة. إن في ذلك الإهلاك لَعبرة لمن بعدهم، وما كان أكثر الذين سمعوا قصتهم مؤمنين بك. وإن ربك لهو العزيز الغالب على ما يريده من إهلاك المكذبين، الرحيم بالمؤمنين.
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