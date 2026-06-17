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الشعراء
١١٢
١١٢:٢٦
قال وما علمي بما كانوا يعملون ١١٢
قَالَ وَمَا عِلْمِى بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١١٢
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١١٢)
] نوح -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: من زانیاریم به ئیشوكارو پیشهی ئهوان نیهو پێویستم بهو شته نیه تهنها داوا ئهكهم كه ئیمان بێنن.