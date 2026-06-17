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الشعراء
١١٢
١١٢:٢٦
قال وما علمي بما كانوا يعملون ١١٢
قَالَ وَمَا عِلْمِى بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١١٢
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العربية
التفسير الميسر
فأجابهم نوح عليه السلام بقوله:
لست مكلفًا بمعرفة أعمالهم، إنما كُلفت أن أدعوهم إلى الإيمان. والاعتبار بالإيمان لا بالحسب والنسب والحِرف والصنائع.